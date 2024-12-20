После аварии в Мурманской области арестован машинист грузового поезда

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области Кандалакшский районный суд арестовало до 18 февраля машиниста грузового поезда Алексея Зычкова, обвиняемого по делу о гибели людей в столкновении поездов, передал корреспондент "Интерфакса".

Зычкову вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух человек (ч.3 ст.263 УК). О его аресте просил Кандалакшский транспортный прокурор.

Вторым обвиняемым по делу стал помощник машиниста.

18 декабря на станции Княжая пассажирский поезд Мурманск-Петербург столкнулся с вагонами грузового состава. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых. Погибли два человека, пострадали еще 42. Шестеро, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.