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В Мурманской области по делу о столкновении поездов арестован помощник машиниста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области Кандалакшский районный суд отправил в СИЗО до 18 февраля Рамиля Садыгова - помощника машиниста грузового поезда с которым 18 декабря столкнулся пассажирский состав, передал корреспондент "Интерфакса".

Ранее в этот день суд арестовал и машиниста Алексея Зычкова. Обоих задержали 19 декабря.

Им вменяют статью о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК).

Боковое столкновение пассажирского поезда Мурманск-Петербург с вагонами товарного состава произошло днем 18 декабря на станции Княжая. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов. Погибли два человека, пострадали 42.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

Княжая Рамиль Садыгов Алексей Зычков Кандалакшский районный суд Мурманская область
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