Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает с 2026 года запустить эксперимент, при котором при назначении единого пособия на ребенка будут учитывать не только доходы семьи, но и поступления на банковские счета и вклады, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой.

По словам собеседника агентства, предложение планируется внести в Госдуму в рамках "бюджетного пакета" законопроектов на следующей неделе.

Сейчас беременные женщины и семьи с детьми, если их среднедушевой доход за предыдущий год не превышает регионального прожиточного минимума, вправе рассчитывать не ежемесячное пособие от государства. Размер выплаты составляет от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. При расчете последних учитываются, в частности, зарплаты, премии, пенсии, дивиденды, а также проценты по банковским вкладам.

Как объяснил собеседник агентства, Минфин инициирует в 2026 году эксперимент по расширению перечня средств, которые учитываются при определении нуждаемости семьи в господдержке. Министерство предлагает учитывать в том числе и сведения о поступлении денег на банковские счета и вклады.

В рамках эксперимента Фонд пенсионного и социального страхования получит право запрашивать данные о счетах и операциях у налоговой службы и банков напрямую через систему межведомственного взаимодействия.

Регионы, где будет проходить эксперимент, и круг участников определит правительство, до 31 июля 2026 года предусмотрен переходный период для подготовки системы.

По словам источника, эксперимент нужен, чтобы отработать алгоритм и оценить, как такой учёт повлияет на количество получателей пособия.

Схожая система уже действует в Москве, где при определении нуждаемости семьи в ежемесячном пособии на ребенка, помимо среднедушевого дохода, оценивается объем движения денежных средств на всех банковских счетах (вкладах) семьи. В течение расчетного периода на все счета семьи должно поступить не более 200% от общей суммы доходов семьи за этот же период.