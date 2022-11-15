Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении правительственный закон об универсальном пособии гражданам, имеющих детей и беременным женщинам.

Закон заменяет такой вид государственного пособия, как "ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности" на "ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка".

Согласно закону, право на такое пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка.

Предусматривается, что назначение и выплата пособия будет осуществляться беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Также пособие выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории РФ.

Пособие выплачивается начиная с месяца рождения ребенка, если обращение о назначении пособия последовало в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (в остальных случаях - начиная с даты обращения). При этом назначается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Предусматривается, что право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения.

Среднедушевой доход будет рассчитываться исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в т.ч. в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением пособия, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка и условий назначения и выплаты пособия.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Единое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что его принятие установит единые условия выплат семьям с детьми. "Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей", - сказал Володин во вторник.

По его словам, единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки, в том числе: ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

"Еще одно важное решение - семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка, - сказал Володин.