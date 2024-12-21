Минобороны РФ сообщило о нейтрализации шести дронов ВСУ над Казанью

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали беспилотниками гражданские объекты в Казани тремя волнами ударов, нейтрализованы шесть БПЛА противника, сообщает министерство обороны РФ.

"БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, атака беспилотников самолетного типа была предпринята противником в период с 7:40 до 9:20 по московскому времени.