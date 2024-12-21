Один из БПЛА пытался атаковать промпредприятие Казани, но цели не достиг
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Один из беспилотников пытался атаковать промышленное предприятие в Казани, но цель достигнута не была, сообщает в субботу пресс-служба главы Татарстана.
"В никакое промышленное предприятие (БПЛА - ИФ) не попал. Атака (была - ИФ), но не попал", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу на Казань было совершено восемь атак БПЛА. Одна на промышленное предприятие, одна над рекой, шесть на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.
В Казани после прилетов БПЛА создан штаб. На месте находится руководство Татарстана.
После произошедшего в городе была объявлена воздушная тревога. Эвакуированы учащиеся учебных заведений города, а также жители домов, пострадавших в результате атаки беспилотников.
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия в республике в целях безопасности.