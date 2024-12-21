Один из БПЛА пытался атаковать промпредприятие Казани, но цели не достиг

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Один из беспилотников пытался атаковать промышленное предприятие в Казани, но цель достигнута не была, сообщает в субботу пресс-служба главы Татарстана.

"В никакое промышленное предприятие (БПЛА - ИФ) не попал. Атака (была - ИФ), но не попал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу на Казань было совершено восемь атак БПЛА. Одна на промышленное предприятие, одна над рекой, шесть на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

В Казани после прилетов БПЛА создан штаб. На месте находится руководство Татарстана.

После произошедшего в городе была объявлена воздушная тревога. Эвакуированы учащиеся учебных заведений города, а также жители домов, пострадавших в результате атаки беспилотников.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия в республике в целях безопасности.