Петербургская биржа инициирует обсуждение торгов газом в правительстве:

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Биржевая торговля газом относится к национальной безопасности, СПбМТСБ намерена поднять обсуждение этого вопроса в правительстве, рассказал "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

"Я убежденный сторонник того, что газ в России должен иметь свою рыночную цену, но без шоковой терапии, и "Газпром" может зарабатывать хорошие деньги на бирже, получая от биржи рыночные котировки и рыночные цены, - сказал он. - Например, "Газпром" имеет право более 45 млрд куб. м. продавать как сверхлимитный газ для промышленности. Все эти объемы они продают через специальные договоры с коэффициентом 1,87%. Почему нельзя вывести эти объемы на биржу и продавать дороже, зарабатывая для своей компании?"

"Что касается независимых, то в первую очередь будем выстраивать работу с "НОВАТЭКом". Надеюсь в ближайшее время встретиться с руководством компании, поговорить об этом. Выход "НОВАТЭКа" позволит сформировать полноценный рынок газа, привести к ликвидности торгов, справедливой цене индикаторов", - добавил Артемьев.

"Биржевая торговля газом - это, если хотите, вопрос национальной безопасности России. Мы будем поднимать его в правительстве. Потому что стране нужен полноценный рынок газа, прозрачное ценообразование на нем", - подчеркнул он.

СПбМТСБ запустила торги газом в 2014 году. Максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров. В 2023 году он составил 9,6 млрд куб. м. Доля группы "Газпром" в объемах газа, реализованного на СПбМТСБ, в 2023 году составила 5% после 25,2% в 2022 году.