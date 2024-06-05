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Путин считает, что после выборов в США их политика в отношении РФ не изменится

Путин считает, что после выборов в США их политика в отношении РФ не изменится
Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - После президентских выборов в США никаких изменений в политике Вашингтона в отношении Москвы не произойдет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

"По большому счету нам все равно (кто победит на президентских выборах в США)", - сказал Путин.

"Сказать, что – и я говорю совершенно искренне, – что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет", - отметил президент РФ.

Путин напомнил, что бывшего президента Трампа обвиняли "чуть ли не в шпионаже в пользу РФ, хотя понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то, элемент внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами". По мнению российского лидера, обвинения в адрес Трампа таким образом воспринимались и в самих США. Путин вновь подчеркнул, что "никаких особых связей с господином Трампом у нас никогда не было". Он указал также, что, будучи президентом, Трамп "начал вводить массированные санкции в отношении РФ, а также вышел из ДРСМД".

"Потом это все подтвердилось в результате самих расследований в США", - подчеркнул Путин.

"То, что в Штатах происходит, вы все прекрасно знаете, что там происходит в ходе внутриполитической борьбы. Они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему, и должен сказать, приятно это или нет, но и свое мнимое лидерство в сфере демократии тоже сжигают прямо на глазах", - отметил президент.

По его мнению, администрация США совершает одну ошибку за другой.

"Как ни странно и сфере международной политики и внутренней политики, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация (США) совершает одну ошибку за другой", - сказал глава государства.

"Поэтому мы смотрим на это со стороны. Мы во внутриполитические процессы никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - заявил Путин.

Владимир Путин США
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