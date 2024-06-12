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США намерены ввести новые ограничения на продажу РФ полупроводниковых чипов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американская администрация намерена в среду объявить о запрете на поставки полупроводниковых чипов и других товаров в Россию, чтобы сдержать развитие российского ВПК, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Администрация Байдена в среду объявит об изменениях, которые расширяют сферу действия существующих мер экспортного контроля и ограничений, нацеленных на товары под брендом США, даже если они не производятся внутри страны" - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что "основной целью изменений являются чипы, которые Россия по-прежнему получает из третьих стран", несмотря на попытки ограничить доступ Москвы к технологиям, поддерживающим ее военную промышленность.

Регулирующие органы Соединенных Штатов стремятся ограничить продажи чипов, произведенных за рубежом под американским брендом или на основе американской технологии, с использованием оборудования, связанного с США. Ранее правоприменительная практика была сосредоточена в большей степени на товарах американского происхождения, разъясняет Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их о том, что им запрещено отправлять чипы под американским брендом в Россию. Кроме того, по словам источников, США расширят категории запрещенных товаров, опубликовав их более подробные коды, а также установят по адресам компании, которые, как они утверждают, переправляют товары в Москву.

Советник Белого дома Джон Кирби, не вдаваясь с детали, подтвердил, что в США на этот счет будут приняты новые меры.

"Мы собираемся продолжать увеличивать давление на российскую военную машину, и на этой неделе объявим о новых санкциях и мерах по контролю за экспортом", - цитирует Bloomberg заявление Кирби журналистам во вторник.

Джон Кирби Байден США
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