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Путин назвал Байдена предсказуемым политиком

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что, по его мнению, нынешний президент США Джо Байден является более предсказуемым политиком, чем Дональд Трамп.

"Действительно, это (Байден) политик старой школы, и вот то, что ему не понравилось, и он в известной степени даже начал меня атаковать - я так и думал, что это будет - значит, я прав, он предсказуем. Значит, это только подтверждает наши соображения о том, о чем я говорил", - сказал Путин.

Путин отметил, что его прежние заявления о предсказуемости Байдена были восприняты с усмешками и "видели в этом какой-то скрытый даже наезд на президента Байдена".

Касаясь вопроса, кто из будущих кандидатов в президенты США больше устраивает Россию, Путин заявил: "Для нас конечный результат, как мы полагаем, для нас большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ".

Владимир Путин Джо Байден Дональд Трамп США
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