Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в Омске

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На полях ПМЭФ было подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в Омске, передал корреспондент "Интерфакса".

Соглашение подписали губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор УК "Аэропорты регионов" (инвестор проекта) Евгений Чудновский. Как было объявлено на церемонии подписания, планируется "создание и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта "Омск-Федоровка" для обслуживания международных и внутренних авиалиний".

Новый аэропорт Омска планируется построить по концессионному соглашению с регионом в 2027-2028 гг., говорил ранее Чудновский "Интерфаксу". Комплекс будет возводиться на месте недостроенного аэропорта "Омск-Федоровка". Площадь терминала составит около 30 тыс. кв. м.

Объем необходимых средств в проект ранее оценивался в 42 млрд руб. "Инвестор строит за свои деньги, но модель предполагает, что за пять лет ему возвращают около 40% средств в виде федеральных и региональных субсидий", - отмечал Хоценко.

Строительство "Омск-Федоровки" было начато в 1982 году и законсервировано в начале 1990-х. Комплекс недостроенных зданий и сооружений находится в 15 км от границы Омска (в 27 км от центра). Новый аэропорт планировалось ввести вместо действующего, который расположен в черте города (подконтролен региону, обслужил в 2023 году 1,68 млн человек).

УК "Аэропорты регионов" управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге, а также - с февраля прошлого года в Уральске (Казахстан). Компания принадлежит АО "Ретранс", которым владеют бывший топ-менеджер группы "Ренова" Владимир Резер (90%) и менеджмент УК (10%).

Омск Евгений Чудновский Виталий Хоценко АО "Ретранс" Аэропорты регионов Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

Безработица в апреле обновила исторический минимум, опустившись до 2,6%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });