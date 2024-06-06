Подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в Омске

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На полях ПМЭФ было подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в Омске, передал корреспондент "Интерфакса".

Соглашение подписали губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор УК "Аэропорты регионов" (инвестор проекта) Евгений Чудновский. Как было объявлено на церемонии подписания, планируется "создание и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта "Омск-Федоровка" для обслуживания международных и внутренних авиалиний".

Новый аэропорт Омска планируется построить по концессионному соглашению с регионом в 2027-2028 гг., говорил ранее Чудновский "Интерфаксу". Комплекс будет возводиться на месте недостроенного аэропорта "Омск-Федоровка". Площадь терминала составит около 30 тыс. кв. м.

Объем необходимых средств в проект ранее оценивался в 42 млрд руб. "Инвестор строит за свои деньги, но модель предполагает, что за пять лет ему возвращают около 40% средств в виде федеральных и региональных субсидий", - отмечал Хоценко.

Строительство "Омск-Федоровки" было начато в 1982 году и законсервировано в начале 1990-х. Комплекс недостроенных зданий и сооружений находится в 15 км от границы Омска (в 27 км от центра). Новый аэропорт планировалось ввести вместо действующего, который расположен в черте города (подконтролен региону, обслужил в 2023 году 1,68 млн человек).

УК "Аэропорты регионов" управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге, а также - с февраля прошлого года в Уральске (Казахстан). Компания принадлежит АО "Ретранс", которым владеют бывший топ-менеджер группы "Ренова" Владимир Резер (90%) и менеджмент УК (10%).