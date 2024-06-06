В РФ готовы ввести маркировку автокомпонентов при наличии инициативы отрасли

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Система маркировка "Честный знак" может быть распространена на автокомпоненты, если такая инициатива поступит от участников отрасли, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая в четверг на посвященной развитию маркировки в РФ сессии в рамках ПМЭФ-2024.

"Маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на компоненты, и работать с другими инструментами", - сказал Алиханов, отметив, что министерство "готово рассматривать любые предложение от бизнеса".

С предложением ввести маркировку автокомпонентов в рамках сессии выступил гендиректор АО "Кордиант" Вадим Володин. Он сообщил, что недавно компания приобрела актив в сфере производства автокомпонентов и столкнулась с высоким уровнем контрафакта. В целом по отрасли на него приходится около 30% рынка, привел оценки экспертов Володин.

Маркировку уже планируется вывести на расходные материалы для автопрома: Минпромторг РФ в начале мая опубликовал проект постановления правительства о проведении с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.