Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей хотят начать в РФ 1 сентября

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей планируется провести в РФ с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Проект соответствующего постановления правительства подготовлен и опубликован Минпромторгом РФ.

Эксперимент коснется участников оборота смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, оператором выступит ООО "Оператор ЦРПТ".

Согласно тексту проекта постановления, эксперимент будет распространяться на смазочные материалы под кодами ТН ВЭД 2710 19 820 0 (моторные масла), 2710 19 880 0 (масла для шестерен и редукторов) и 3403 19 100 0, 3403 19 900 0, 3403 99 000 0 (прочие смазочные материалы); специальные автомобильные жидкости под кодами 3820 00 000 0 (антифризы) и 3819 00 000 0 (тормозные гидравлические жидкости и жидкости для гидравлических передач).