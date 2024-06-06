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Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ, который уже две недели подряд воздерживается от проведения аукционов по размещению ОФЗ, ссылаясь на необходимость стабилизации рынка, определится с дальнейшей тактикой после совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике 7 июня.

"Завтрашнее будет решение (совета директоров ЦБ - ИФ), оно всех инвесторов интересует, поэтому исходя из завтрашнего решения будем и мы определяться с краткосрочной политикой на рынке заимствований", - сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов.

"Сейчас рынок немного подуспокоится, будем выходить. Ждем, когда инфляция (начнет замедляться - ИФ)... Инфляция сейчас не высокая, во втором полугодии точно будет замедляться, и будем планировать наши выходы с учетом наших ожиданий", - заявил министр.

"Все ожидают решения ЦБ, посмотрим, какое оно будет, после этого будем принимать решение в части аукционов", - заключил он.

ОФЗ Минфин Банк России ЦБ РФ Антон Силуанов
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