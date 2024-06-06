Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский производитель люксовых автомобилей Aurus планирует до конца 2024 года начать производство премиальных автомобилей на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик журналистам на "полях" ПМЭФ-2024 в четверг.

"Наверное, пока преждевременно давать какие-то комментарии. Мы понимаем, что Aurus будет развивать высоколокализированное производство премиальных машин в Санкт-Петербурге. Хотелось бы, чтобы (запуск производства - ИФ) случился до конца этого года. (...) Есть части, которые уже сейчас локализуются на территории Петербурга", - сказал Соловейчик.

Соглашение о сотрудничестве при создании автомобильного производства в рамках развития кластера премиального машиностроения подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор юрлица проекта Aurus (ООО "Аурус") Андрей Панков в ходе ПМЭФ-2024.

В феврале СМИ со ссылкой на тогдашнего главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова сообщили о передаче бывшего завода Toyota в Петербурге производителю автомобилей Aurus. Петербургский автозавод в Шушарах, которым ранее владела Toyota, после ухода японцев принадлежит через ООО "Шушары-Авто" подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". ФГУП также является основным владельцем Aurus (63,5%), другие совладельцы которого – арабский фонд Tawazun (36%) и ООО "Хит Моторз Рус" (0,5%).

По словам Мантурова, компания будет реализовывать производственный проект на бывшем заводе Toyota "совместно с индустриальными зарубежными партнёрами". "В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки. Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - отмечал он.

Гендиректор "Ауруса" Панков (бывший топ-менеджер Renault в России) ранее возглавил компанию "Шушары Авто". Кроме того, Панков также стал гендиректором созданного в декабре АО "Автозавод "Северная звезда", владельцем 100% долей которого является Ирина Ростова с почтой на домене kamaz. Источники газеты "Коммерсантъ" предполагали, что "КАМАЗ", уже выступающий технологическим партнером автозавода "Москвич" (экс-площадка Renault в Москве), может помочь и с организацией производства в Петербурге. Но близкий к "КАМАЗу" источник говорил газете, что в Aurus "сами прекрасно справятся", а Ростова - "юрисконсульт".