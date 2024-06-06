Федеральный бюджет к 2035 году получит 1,5 трлн рублей налогов от четырех МЦД

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Налоговые поступления в федеральный бюджет от четырех линий Московских центральных диаметров (МЦД, D) составят порядка 1,5 трлн рублей к 2035 году, сказано в презентации заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он представил ее на сессии ПМЭФ "Счастливый пассажир не только в столице. Когда?"

"К 2035 году прямые налоговые поступления от D1, D2, D3 и D4 в федеральный бюджет составят порядка 1,5 триллионов рублей", - говорится на слайде презентации.

В презентации Ликсутов также отметил, что проект МЦД востребован не только как способ добраться из пригорода в Москву, но и для поездок по городу. Внутригородской поток на направлениях МЦД вырос до 330 тысяч пассажиров в сутки.

Еще он сообщил, что пассажиры весьма довольны Московским центральным кольцом (МЦК).

"Есть еще важный показатель - это замеры уровня удовлетворённости пассажиров. Мы их веднм почти с 2015-2016 года. Например, совместный наш проект с РЖД - Московское центральное кольцо - уровень удовлетворннности даже выше, чем метро - 98%", - сказал заммэра города.

По его словам, причинами этому являются новая удобная инфраструктура, интегрированная с другими видами транспорта, а также виды из окна поезда.