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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Число московских городских вокзалов вырастет с 80 до 125

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Количество московских городских вокзалов в будущем увеличится с 80 до 125, пассажиропоток вырастет до 1,7 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас уже построено 80, это вообще большое количество, потому что каждый вокзал, это по сути дела как станция метрополитена по своему объему, по сложности. Планируем увеличить их до 125. Сегодня через них проходят около миллиона пассажиров, будет где-то миллион семьсот - миллион семьсот пятьдесят", - сказал Собянин в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в понедельник.

Ранее мэр сообщил о завершении формирования московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4, в рамках него была реконструирована ветка метро и построена станция МЦК. Собянин вместе с гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыли новую пешеходную галерею, напрямую связавшую станцию МЦД-4 Кутузовская с одноименной станцией Филевской линии метро. В церемонии открытия транспортного объекта принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Москва
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