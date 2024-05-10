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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В Москве продолжат развитие трех транспортных узлов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Развитие и благоустройство транспортных узлов "Тимирязевская", "Хорошёвская" и "Селигерская" продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

"Продолжаем развивать московский городской вокзал "Тимирязевская". Он объединяет одноименные станции МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт", - отметил мэр.

По его словам, в рамках проекта будут сделаны разворотная площадка для наземного городского транспорта, реконструированы два подземных перехода через Дмитровское шоссе, проложены почти 2 км улиц и дорог, а также обустроена городская парковка на 170 машино-мест.

"Параллельно развиваем транспортный узел возле станции метро "Хорошёвская" и строим московский городской вокзал "Митьково" МЦД-3. На "Хорошёвской" уже можно пересесть с одного вида транспорта на другой, на Митьково эта возможность тоже появится. Оба проекта предполагают благоустройство территории рядом", - пояснил Собянин.

Кроме того, завершаем создание транспортного узла "Селигерская", отметил он. "Уже возвели здание конечной станции автобусов и обустроили разворотную площадку", - уточнил мэр.

"Недавно раньше срока ввели в эксплуатацию транспортный узел рядом со станцией метро "Озёрная", - добавил Собянин. - Всё - благодаря оптимально подобранной технологии строительства и качеству используемых материалов".

Москва Тимирязевская Хорошевская Селигерская Сергей Собянин
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