Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Россельхознадзор призвал ввести маркировку пестицидов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор считает необходимым ввести маркировку пестицидов, поскольку фиксируется много случаев, когда содержащиеся в них действующие вещества не соответствуют заявленным в составе. Это существенно снижает эффективность их использования.

"Пестициды в первую очередь нужно маркировать", - заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, действующие вещества, которые фиксируются в них, зачастую не соответствуют тем, которые указаны в составе.

"Таких случаев очень много, - добавил он. - Сегодня надо контроль за ними усиливать, в том числе и при продаже пестицидов на маркетплейсах".

Пестициды - химические или биологические препараты, которые используются для борьбы с вредителями растений и сельхозпродукции, а также сорной растительностью.

Россельхознадзор Сергей Данкверт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

ПМЭФ-2024

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу
ПМЭФ-2024

Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки
ПМЭФ-2024

Решетников сказал, что привязка НДПИ к бенчмаркам позволит избежать разовых налогов

ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });