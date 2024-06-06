Россельхознадзор призвал ввести маркировку пестицидов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор считает необходимым ввести маркировку пестицидов, поскольку фиксируется много случаев, когда содержащиеся в них действующие вещества не соответствуют заявленным в составе. Это существенно снижает эффективность их использования.

"Пестициды в первую очередь нужно маркировать", - заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, действующие вещества, которые фиксируются в них, зачастую не соответствуют тем, которые указаны в составе.

"Таких случаев очень много, - добавил он. - Сегодня надо контроль за ними усиливать, в том числе и при продаже пестицидов на маркетплейсах".

Пестициды - химические или биологические препараты, которые используются для борьбы с вредителями растений и сельхозпродукции, а также сорной растительностью.