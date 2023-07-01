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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

РФ с 1 июля 2023 г. вводит контроль импорта пестицидов на складах временного хранения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля вводит контроль ввозимых пестицидов на складах временного хранения.

Это предусмотрено специальным законом, который вступает в силу с 1 июля 2023 года. Госдума приняла его 15 марта 2023 года, Совет Федерации одобрил 29 марта, президент подписал в начале апреля.

Закон закрепляет на постоянной основе норму о том, что проверка ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов может вестись на складах временного хранения. Эта мера, действующая на временной основе с апреля 2022 года, направлена на упрощение как импорта удобрений, так и их доставку по субъектам РФ.

Как пояснял ранее замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, проект закона был разработан для совершенствования контрольно-надзорных мероприятий в отношении пестицидов и агрохимикатов. За период действия этой меры в качестве временной удалось разгрузить специальные пункты пропуска на границах и более оперативно ввозить пестициды и агрохимикаты.

Закон предусматривает, что в структуре склада временного хранения должна быть лаборатория по проведению испытаний, отбора проб, образцов.

Россельхознадзор утвердил 8 складов временного хранения, на которых будет контролироваться импорт пестицидов и агрохимикатов.

Согласно приказу ведомства, который вступает в силу с 1 июля 2023 года, по два таких склада будут действовать в Московской области и Воронеже, по одному - в Санкт-Петербурге, Рязани, Псковской и Калининградской областях.

По данным Минсельхоза, РФ ежегодно применяет 200 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов, при этом 60 тыс. тонн импортируется.

Минсельхоз
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