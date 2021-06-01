Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции и ее маркировке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками: закон о "зеленой" продукции.

Документ (N1087686-7) был подготовлен Минсельхозом.

Согласно документу, Минсельхоз будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции, туда будут включаться производители товаров, которые подтвердили улучшенные характеристики своей продукции. Перечень документов по стандартизации, в которых будет определены показатели "зеленой" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, методы ее исследования (испытаний), измерений, правила сертификации, будут утверждены правительством РФ.

Согласно законопроекту, к "зеленой" продукции нельзя будет отнести продукцию, выращенную при помощи методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов; вводится запрет на применение ионизирующего излучения; запрет на использование упаковки, которая может привести к загрязнению улучшенной сельскохозяйственной продукции. Производители должны будут использовать повторно перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку. Также при выращивании необходимо применять умеренно опасные или малоопасные пестициды.

Производители, отвечающие экологическим требованиям, при желании смогут разместить на продукции или транспортной таре специальный графический знак.

Закон вступит в силу 1 марта 2022 г.

Перечень документов по стандартизации биопродукции Минсельхоз и Минпромторг должны будут утвердить через 6 месяцев после принятия закона.