Эрмитаж, Музеи Кремля и Русский музей проведут выставки в Китае

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более 30 выставочных проектов запланировано в рамках перекрестных Годов России и Китая, свои выставочные проекты в Китай привезут Музеи Московского Кремля, Эрмитаж и Третьяковская галерея, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Наши музеи проведут в рамках Годов более 30 выставок в России и Китае. Я упомяну крупные проекты - Музеев Московского Кремля, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея", - сказала Любимова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Она также сообщила, что в июле в музее Пекина будут представлены шедевры из собрания Третьяковской галереи. Также в Китае покажут русский авангард из коллекции Русского музея.