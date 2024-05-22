В Третьяковской галерее открылась выставка династии Васнецовых
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" открылась в Новой Третьяковке на Крымском валу, всего в экспозиции представлено 200 произведений живописи и графики.
Как уточнили в пресс-службе галереи, проект приурочен к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова и объединит живописные и графические работы Виктора Михайловича (1848–1926), Аполлинария Михайловича (1856–1933) и Андрея Владимировича (1924–2009) Васнецовых.
На выставке представлены такие работы Виктора Васнецова, как "Богатыри", "Иван-царевич на Сером Волке", "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали". Впервые будут экспонироваться картины из "Поэмы семи сказок" "Царевна Несмеяна" и "Баба-Яга", которые обычно находятся в Доме–музее В.М. Васнецова.
Также для выставки отобраны монументальные пейзажи и картины Аполлинария Васнецова, брата Виктора Васнецова, из серии "Старая Москва", воссоздающие образ средневековой столицы.
Кроме того, на выставке представлены работы Андрея Васнецова - внука Виктора Васнецова, который был мастером монументальной и станковой живописи второй половины ХХ века и одним из основоположников "сурового стиля". Основу экспозиции его работ составили более 50 произведений из собрания Третьяковской галереи, включая поступления последних лет, а также картины из других музейных и частных коллекций.
Верхний этаж выставочного пространства посвящен творчеству Виктора и Аполлинария Васнецовых — художников-новаторов, расширивших границы русского искусства рубежа XIX–начала XX века. Произведения Андрея Васнецова представлены на двух нижних этажах.
Экспозиция разделена на темы, нашедшие отражение в творчестве каждого из трех представителей выдающейся художественной династии Васнецовых: тема семьи, исторического прошлого и философского осмысления бытия. Подчеркивая индивидуальность художников, по-своему обогативших историю отечественного искусства, выставка демонстрирует точки сближения в творчестве Васнецовых.
Для посетителей выставка будет открыла с 23 мая по 4 ноября.
В состав выставки вошли работы из таких музеев, как Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера", Нижегородский государственный художественный музей, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Омский областной художественный музей имени М.А. Врубеля, Ярославский художественный музей, Московский музей современного искусства, Музей Москвы, Музей-заповедник "Абрамцево", Музей-заповедник В.Д. Поленова, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", а также из частных собраний.