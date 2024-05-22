В Третьяковской галерее открылась выставка династии Васнецовых

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" открылась в Новой Третьяковке на Крымском валу, всего в экспозиции представлено 200 произведений живописи и графики.

Как уточнили в пресс-службе галереи, проект приурочен к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова и объединит живописные и графические работы Виктора Михайловича (1848–1926), Аполлинария Михайловича (1856–1933) и Андрея Владимировича (1924–2009) Васнецовых.

На выставке представлены такие работы Виктора Васнецова, как "Богатыри", "Иван-царевич на Сером Волке", "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали". Впервые будут экспонироваться картины из "Поэмы семи сказок" "Царевна Несмеяна" и "Баба-Яга", которые обычно находятся в Доме–музее В.М. Васнецова.

Также для выставки отобраны монументальные пейзажи и картины Аполлинария Васнецова, брата Виктора Васнецова, из серии "Старая Москва", воссоздающие образ средневековой столицы.

Кроме того, на выставке представлены работы Андрея Васнецова - внука Виктора Васнецова, который был мастером монументальной и станковой живописи второй половины ХХ века и одним из основоположников "сурового стиля". Основу экспозиции его работ составили более 50 произведений из собрания Третьяковской галереи, включая поступления последних лет, а также картины из других музейных и частных коллекций.

Верхний этаж выставочного пространства посвящен творчеству Виктора и Аполлинария Васнецовых — художников-новаторов, расширивших границы русского искусства рубежа XIX–начала XX века. Произведения Андрея Васнецова представлены на двух нижних этажах.

Экспозиция разделена на темы, нашедшие отражение в творчестве каждого из трех представителей выдающейся художественной династии Васнецовых: тема семьи, исторического прошлого и философского осмысления бытия. Подчеркивая индивидуальность художников, по-своему обогативших историю отечественного искусства, выставка демонстрирует точки сближения в творчестве Васнецовых.

Для посетителей выставка будет открыла с 23 мая по 4 ноября.