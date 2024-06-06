Новак ожидает, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,5-2 млн б/с

В 2025 году спрос увеличится еще на 1,5 млн б/с, заявил вице-премьер РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Спрос на нефть продолжит рост в 2024 и 2025 годах, но решения, принятые ОПЕК+, сбалансируют рынок, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

"Все сходятся к тому, что в 2024 году рост спроса составит 1,5-2 млн б/с, оценки роста спроса на следующий год ожидают рост в 1,5 млн б/с", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Спрос на нефть в Китае - все дают разные оценки, кто-то говорит о замедлении спроса, кто-то о том, что закупки увеличились", - продолжил вице-премьер.

"В целом думаю, что, если говорить в среднем, сейчас нормальный спрос, который прогнозировался", - отметил Новак, подтвердив, что ОПЕК+ исходил из этого.

Комментируя падение цен после решения ОПЕК+, собеседник заметил, что многие не так транслируют, интерпретируют договоренности. "Я считаю, что решение принято правильное, сбалансированное и последние два дня цены опять подскочили. Ничего сверхъестественного с ценами не происходит. За 4 месяца цена составила $84 за баррель, думаю к концу году она будет $80-85, в таких же пределах", - резюмировал он.