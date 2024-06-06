Мантуров заявил, что перезапуск экс-заводов VW и Mercedes в РФ должен состояться в 2024 г.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Перезапуск бывших российских автозаводов Volkswagen и Mercedes-Benz, по-прежнему простаивающих после перехода к российским инвесторам, идет медленнее, чем хотелось бы, но должен состояться в этом году, сообщил журналистам вице-премьер Денис Мантуров "на полях" ПМЭФ-2024.

"Идет процесс. Он, к сожалению, не настолько быстрый, как хотелось бы. Но никто от планов не отказался, и очень надеюсь, что до конца года коллеги на указанных площадках начнут уже производить продукцию", - сказал Мантуров, комментируя ситуацию с бывшими российскими автозаводами европейцев.

По его словам, "загвоздка всегда в нахождении оптимальных условий между партнерами". "Наша задача - чтобы все это было экономически эффективно. Поэтому наши российские инвесторы должны со своими коллегами найти оптимальные, самые выгодные условия", - сказал он.

Мантуров отметил, что для перезапуска бывших площадок VW и Mercedes "идет техническая процедура, связанная с финализацией технических вопросов - платформы со всеми компонентами и комплектующими, условиями локализации".

На вопрос о том, будут ли две названные производственные площадки перезапущены в этом году, Мантуров ответил: "Я очень надеюсь, всё идёт к тому".

Производственные мощности VW в Калуге ранее перешли под контроль российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерской группы "Авилон" Андрей Павлович. Завод Mercedes в Подмосковье был передан дилерской группе "Автодом".