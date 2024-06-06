Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Мантуров заявил, что перезапуск экс-заводов VW и Mercedes в РФ должен состояться в 2024 г.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Перезапуск бывших российских автозаводов Volkswagen и Mercedes-Benz, по-прежнему простаивающих после перехода к российским инвесторам, идет медленнее, чем хотелось бы, но должен состояться в этом году, сообщил журналистам вице-премьер Денис Мантуров "на полях" ПМЭФ-2024.

"Идет процесс. Он, к сожалению, не настолько быстрый, как хотелось бы. Но никто от планов не отказался, и очень надеюсь, что до конца года коллеги на указанных площадках начнут уже производить продукцию", - сказал Мантуров, комментируя ситуацию с бывшими российскими автозаводами европейцев.

По его словам, "загвоздка всегда в нахождении оптимальных условий между партнерами". "Наша задача - чтобы все это было экономически эффективно. Поэтому наши российские инвесторы должны со своими коллегами найти оптимальные, самые выгодные условия", - сказал он.

Мантуров отметил, что для перезапуска бывших площадок VW и Mercedes "идет техническая процедура, связанная с финализацией технических вопросов - платформы со всеми компонентами и комплектующими, условиями локализации".

На вопрос о том, будут ли две названные производственные площадки перезапущены в этом году, Мантуров ответил: "Я очень надеюсь, всё идёт к тому".

Производственные мощности VW в Калуге ранее перешли под контроль российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерской группы "Авилон" Андрей Павлович. Завод Mercedes в Подмосковье был передан дилерской группе "Автодом".

Mercedes Volkswagen Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров
ПМЭФ-2024

"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов

"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов

В перечень экономически значимых организаций РФ включили еще три компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });