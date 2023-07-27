Цена сделки по продаже бизнеса Volkswagen в РФ составила 125 млн евро

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего российского бизнеса близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс" в размере 125 млн евро.

Соответствующее подтверждение опубликовано в отчетности компании за I полугодие 2023 года. Как уточняет VW, продажа "Арт-Финансу" долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") была завершена 18 мая.

Ранее стоимость сделки сторонами не называлась. Однако источник на рынке, знакомый с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщал "Интерфаксу", что сделка с активами VW была согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена превышала 11 млрд руб.

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