Минфин рассчитывает на повышение минимальных цен на водку с 1 июля

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает на повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди с 1 июля этого года.

"Очень надеюсь, с 1 июля", - заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это решение зависит от позиций Минэкономразвития и Минюста.

"Понятно, что 1 июня мы уже пропустили, предлагаем с 1 июля, а дальше будет зависеть от позиции Минэкономразвития и Минюста", - сказал он.

В апреле Минфин опубликовал проекта приказа, в котором предложил с 1 июня повысить минимальные цены на водку, а также бренди и коньяк.

Как сказано в проекте, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди - 403 рубля, коньяка - 556 рублей за 0,5 литра.