В РФ проведут пилот по биометрической идентификации въезжающих иностранцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) планирует провести пилотный проект по биометрической идентификации иностранных граждан, въезжающих в РФ, сообщил генеральный директор компании Владислав Поволоцкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

"Мы, конечно, готовы принимать и обслуживать и предоставлять сервис с точки зрения биометрической идентификации иностранных граждан. В этом году мы совместные проведем пилоты. У нас будет полноценная подтвержденная биометрия всех въезжающих иностранных граждан, как пилот", - сказал Поволоцкий.

В пресс-службе ЦБТ уточнили "Интерфаксу", что "пилот по регистрации данных въезжающих иностранцев планируется проводить совместно с Москвой в рамках реализации концепции миграционной политики".

Поволоцкий, выступая на ПМЭФ, также сообщил, что ЦБТ также изучает возможность реализации трансграничных платежей с использованием биометрии с дружественными странами.

"Если мы говорим про платежные тренды, я бы хотел отметить действительно заманчивую историю, к которой мы тоже медленно подходим - это история трансграничных платежей. То есть это тема, где действительно идентификация клиента будет ключевой ролью, и вопрос отсутствия необходимости пересечения границ и нахождения, сохранения биометрических и любых персональных данных на территории нашей страны под защитой", - сказал глава ЦБТ.

"Для нас, наверное, в том числе, очень важно дать возможность гражданам РФ получить некие финансовые сервисы за пределами территории РФ. Но, естественно, быть уверенным в том, что это доверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств", - добавил Поволоцкий.

В пресс-службе ЦБТ подчеркнули, что возможность взаимодействия для предоставления финансовых сервисов за пределами России, в том числе по биометрии, может быть реализована только с доверенными дружественными государствами. "Работаем над этим", - пояснили в пресс-службе.