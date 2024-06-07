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РФПИ вложит 2 млрд руб. в производство электромобиля "Атом"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует 2 млрд рублей в производство российского электромобиля "Атом".

Об этом было объявлено на "полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Уже на этапе разработки "Атом" вызвал значительный интерес как у частных лиц, так и у бизнеса (таксопарки, каршеринг, доставка), отмечает РФПИ в своем сообщении. На машину получено уже более 105 тыс. предзаказов, что более чем в семь раз превышает объем продаж электромобилей в России в 2023 году.

Преимуществом проекта является высокая степень локализации ключевых компонентов, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

АО "Кама", занимающееся проектом электромобиля "Атом", было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина.

Позже сообщалось, что в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Гендиректором компании является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

Выпускать электрокары "Атом" планируется с 2025 года на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

В январе этого года директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко сообщил, что проект электромобиля "Атом" привлек в 2021-2023 годах инвестиции на общую сумму в 24 млрд рублей, а в текущем году проект рассчитывает привлечь еще 31 млрд рублей.

О планах РФПИ инвестировать в "Атом" впервые стало известно в мае. Тогда глава РФПИ сообщил, что фонд готов вложить средства в проект производства электрокара, а также планирует привлечь в него китайских партнеров.

Кирилл Дмитриев Москвич РФПИ Атом
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