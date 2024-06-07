Решетников выступил за приватизацию активов в конкурентных отраслях экономики

Госкорпорации как собственники не всегда эффективны, считает глава Минэкономразвития

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Государственные корпорации как собственники не всегда эффективны, необходимо приватизировать активы, особенно в конкурентных отраслях, а господдержку направлять частному сектору, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Государственные технологии - не значит государственный сектор. Да, у нас есть очень разный опыт, когда у нас есть госкорпорации - крупные получатели наших (государственных - ИФ) денег. Мы им поручили большие проекты и потом раз в полгода принимаем распоряжения правительства о сдвижке каких-нибудь графиков и куда-нибудь вправо, причем так регулярно", - сказал он.

"Есть и другой опыт - когда мы даем субсидии частному сектору и как-то с частным сектором договариваемся. И частный сектор достаточно скоро организует производство того, что нам надо. Мне кажется, нам надо идти к этой теме и при более активной государственной поддержке давать возможность развиваться именно частному сектору", - считает Решетников.

"Более того, конечно, наши государственные корпорации надо дополнительно посмотреть. Мы туда зачастую собрали очень разные предприятия по принципу - ну там ребята разберутся, у них большой котел - есть прибыли-убытки, все как-то сложится, аннигилируется и чудесным образом начнет развиваться. Но ребята посидели-посидели, потом через десять лет менеджеров сменили, новые менеджеры приходят и говорят - слушайте, тут что-то триллиона не хватает, и мы начинаем все это складывать", - заявил министр.

"Поэтому надо все-таки переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, при этом может быть и государство останется на какой-то части управления, но ненормальные активы точно надо приватизировать, потому что государство как антикризисный менеджер в общем и целом - как правило, особенно в конкурентных отраслях - справляется не очень", - сказал глава Минэкономразвития.