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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Думе предложили скорректировать порядок приватизации госимущества

Единственным участникам публичных торгов предложено разрешить заключать договоры на 25% ниже начальной цены

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Единственные участники торгов по приватизации госимущества, проходящих в форме публичного предложения (они проводятся в тех случаях, когда торги в виде аукциона признаны не состоявшимися - ИФ), могут получить возможность заключать договоры купли-продаже в размере 75% от начальной цены предлагаемого имущества.

Об этом говорится в законопроекте № 611807-8, который в Госдуму внесла группа депутатов.

"Основной целью предлагаемого законопроектом порядка приватизации государственного или муниципального имущества в первую очередь является сокращение сроков его приватизации в рамках выполнения задач по снижению общего количества объектов иного имущества, находящегося в государственной казне РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сам документ устанавливает порядок регистрации участников имущественных торгов в электронной форме, а также определяет перечень документов, которые должен представить участник.

"С 2018 года продажа госимущества проводится в электронной форме, однако положения закона о приватизации не приведены в соответствие с данной формой продажи, - поясняется в записке. - С целью снижения случаев отказа в допуске претендентов к участию в торгах по формальным признакам и упрощению процесса подачи документов потенциальными участниками продажи законопроект предлагает внести изменения, устраняющие требования, относящиеся к продажам в форме "молоточных" торгов".

Также в законопроекте прописывается порядок участия физлиц в имущественных торгах и уточняются положения закона, определяющие проведение торгов в форме публичного предложения. В последнем случае речь идет об отмене нормы, согласно которой единственному участнику отказывают в доступе к торгам, которые проводятся в форме публичного предложения.

По данным ГИС "Торги", в 2023 году общий объем торгов по продаже (приватизации) госимущества составил 180 млрд рублей, что на 77% больше начальной цены (102 млрд рублей). При этом объем торгов в форме публичного предложения составил 13 млрд рублей.

Госдума
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