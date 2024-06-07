Число резидентов специальных административных районов в РФ достигло 418

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Резидентами российских специальных административных районов (САР) стали 418 компаний, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на сессии "Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях" в рамках ПМЭФ-2024.

"За последние пять месяцев этого года у нас уже переехали 90 компаний (в САР - ИФ). То есть на данный момент у нас в САР 418 компаний", - сказал он.

По его словам, налоговые платежи за 2023 год в российский бюджет от этих компаний составили 24,85 млрд рублей.

Минэкономразвития рассчитывает, что в САР до конца года будет 500 компаний.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но активный рост числа резидентов этих районов начался после введения антироссийских санкций в 2022 году из-за начала военной операции на Украине.

Этому, в частности, способствовало упрощение процедур для "переезда" компаний в САР, а также появление возможности перерегистрироваться с помощью процедуры инкорпорации - через создание нового юрлица с передачей ему активов иностранной компании.