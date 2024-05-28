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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

MDMG завершила редомициляцию в САР Калининградской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") завершила редомициляцию в РФ.

Во вторник, 28 мая, компания зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на о. Октябрьский Калининградской области в качестве Международной компании Публичного акционерного общества "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп"), говорится в ее сообщении.

После регистрации в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, ГДР компании будут заменены на акции МКПАО, а также начнется подготовка и реализация процесса автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО, который может занять до 15 рабочих дней с даты госрегистрации МКПАО.

Держатели ГДР, имеющие право участвовать в конвертации, определяются по состоянию на 28 мая 2024 года. Торги акциями МКПАО возобновятся на Мосбирже после завершения автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО. Держателем реестра (регистратором) компании является АО "Межрегиональный регистраторский центр" ("МРЦ").

Акционеры MDMG в августе 2023 года одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на САР о. Октябрьский. Уставный капитал МКПАО утвержден в размере 538 млн 550 тыс. 161,7 рубля и состоит из 75 млн 125 тыс. 10 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рубля каждая.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и гендиректору компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG. Выручка компании в 2023 году составила 27,6 млрд рублей, EBITDA - 9,2 млрд рублей.

MDMG MD Medical Group Investments Plc Калининградская область
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