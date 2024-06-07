Иностранные путешественники из ряда стран уже могут расплачиваться в РФ "картой туриста"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия запустила платежную карту для иностранных туристов, система работает с отдельными государствами, с другими внедрение механизма находится на финальной стадии, сообщил в пятницу замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Со своей стороны по работе платежной системы мы сделали все, что необходимо. Система работоспособна, верифицирована, проверена, с рядом стран мы уже определили финансовых партнеров и этот сервис доступен. Не буду называть конкретные страны по понятным причинам и конкретных партнеров, тем не менее мы ведем такие очень активные переговоры и с ключевыми игроками для того, чтобы механизм заработал по нашей схеме. А по многим странам такие шаги уже сделаны", - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной въездному туризму.

Как отметил Вахруков, заминка с рядом государств происходит из-за того, что пока нет финансового партнера в стране, откуда прибыл иностранный турист. Поэтому путешественника с "картой туриста" нельзя идентифицировать с открытым в России счетом. "Создана регуляторика, наши банки операционно готовы. Осталось сделать последний шаг", - подчеркнул замминистра.

По словам Вахрукова, в "карте туриста" заинтересована не только принимающая сторона, но и сами иностранные путешественники, которые хотят тратить в России больше, чем разрешенные для перевозки через границу $10 тыс.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что платежная карта для иностранных туристов будет запущена в России до конца 2024 года.

В июне 2023 года Госдума приняла закон, который дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист может бронировать тур, а прибыв в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.