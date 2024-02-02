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Российские банки начали тестировать первые карты для иностранных туристов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки проводят тестирование первых карт для иностранных туристов, чтобы они могли проводить безналичные расчеты на территории РФ, сообщил в пятницу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Сейчас активно ведем работу с заинтересованными банками. Сейчас банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые запуски карт для туристов", - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметил Кондратьев, также в стране надеются на развитие китайских платежных систем.

"Наша масштабная задача - грамотное продвижение России как привлекательной туристической дестинации. У нас нераскрытый потенциал, поэтому необходимо сформировать привлекательный туристический образ России. Если раньше это создавалось за счет усилий отдельных регионов, то сейчас мы хотим это сделать комплексно", - добавил он.

Госдума в июне приняла закон, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами "Мир" на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Минэкономразвития РФ РСТ Никита Кондратьев
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