ВТБ хотел бы отвязать от доллара "вечные" замещающие бонды

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ хотел бы отвязать от доллара недавно размещенный выпуск "вечных" замещающих облигаций, предложив держателям обменять его на рублевый выпуск, возможно, с повышением ставки по нему. Об этом заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024.

ВТБ на этой неделе завершил замещение бессрочных субординированных евробондов. Банк разместил локальные облигации на $1,7 млрд, заместив почти 75% выпуска. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. ВТБ ранее неоднократно отмечал, что хотел бы "рублифицировать" этот выпуск ЗО.

""Рублификация" возникла из-за того, что с 1 июля Банк России вводит новое регулирование открытой валютной позиции (ОВП), которое впервые включает валютную позицию в капитале в регулирование ОВП. Если у нас старые бонды были в долларах, а замещенные бонды стали привязанными к доллару, они негативно влияют на нашу ОВП", - рассказал Пьянов. Он пояснил, что под "рублификацией" имеется в виду отвязка этого инструмента от доллара.

"Мы додискутировали до конца в ЦБ следующую ситуацию. Если мы с каким-то держателем, а у нас, например, одни из держателей тоже банки, которые в силу регулирования заинтересованы в "рублификации", то мы можем с ними билатерально договориться и зарегистрировать обмен выпуска замещенных бондов, привязанных к доллару, на отвязанный от доллара рублевый выпуск, пусть и с повышенной ставкой", - отметил он.

По словам Пьянова, ВТБ готов начать процесс "рублификации" в скором времени. Какие-то крупные договоренности могут быть как раз в преддверии введения нового регулирования, сказал первый зампред ВТБ.