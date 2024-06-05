ВТБ разместил локальные бонды на $1,68 млрд, заместив 75% выпуска "вечных" евробондов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВТБ разместил локальные облигации на $1,68 млрд в рамках замещения субординированных "вечных" евробондов, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Всего было размещено 1,677 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Банк заместил около 75% выпуска бессрочных субординированных евробондов, первоначальный номинальный объем которого составлял $2,25 млрд – доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 74,52%.

Из сообщения банка следует, что еврооблигациями были оплачены замещающие бумаги на $1,46 млрд, уступкой прав – бонды на $212,2 млн.

ВТБ приостановил выплату купонов по "вечному" выпуску евробондов в декабре 2022 года. Условия выпусков бессрочных еврооблигаций позволяют банкам временно приостанавливать платежи по таким инструментам по своему усмотрению.

На старте процедуры замещения евробондов в марте ВТБ напоминал, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.

Всего у ВТБ в обращении находились три выпуска еврооблигаций. В середине мая эмитент раскрыл информацию о том, что разместил локальные облигации на 188,9 млн швейцарских франков в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года, коэффициент замещения этого выпуска еврооблигаций составил 53,98%. Также кредитная организация уже завершила замещение остатка долларовых евробондов-2035, разместив локальные облигации на $0,61 млн.

Ставки сделаны

ВТБ в выпуске ЗО на "вечные" евробонды решил не менять купон и оставил его на уровне 9,5% – такая ставка была установлена при размещении бессрочного выпуска еврооблигаций.

Аналитики "Ренессанс Капитала" отмечали, что купон по этому выпуску банк должен был переставить 6 декабря 2022 года по формуле доходность 10 UST плюс 807 базисных пунктов, что соответствует ставке в 11,75%.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснял, что банк при регистрации замещающих бондов получил согласие ЦБ на сохранение ставки купона на уровне 9,5%.

"Ставка купона 9,5% действует сейчас ближайшим образом в соответствии с документацией, так как в декабре 2022 года иностранный расчетный агент, в обязанности которого входило установление ставок, подлежащих пересмотру, отказал ВТБ в фиксации и предоставлении нового значения ставки. А пересмотр ставки купона в одностороннем порядке, без привлечения расчетного агента, противоречил бы условиям документации. Поэтому ставка, если бы сейчас все функционировало без замещения, была бы 9,5% из-за этой особенности работы иностранного расчетного агента", - говорил Пьянов журналистам в конце марта.

Он также отметил, что выпуск замещающих облигаций на бессрочные евробонды был зарегистрирован "без замечаний в части ставки со стороны регулятора".