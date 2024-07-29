ВТБ доразместит замещающие облигации под "вечные" суборды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск "вечных" субординированных евробондов (ЗО-Т1), сообщил банк на ленте раскрытия.

Максимальный объем выпуска - $552,27 млн.

Доразмещение нужно, чтобы "обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей "перпа", которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО", например, не успели подготовить документы, объяснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на конференс-колле.

Одновременно набсовет одобрил изменения в программу облигаций серии СУБ-Т1, сообщил банк. Это "финансовая и юридическая емкость для (будущей - ИФ) "рублификации" выпуска ЗО под "вечные" евробонды, сказал Пьянов.

По его словам, в августе ВТБ инициирует опрос их держателей. "Мы планируем обратиться к держателям валютных субордов с опросом с целью определения наиболее значимых и комфортных параметров "рублификации", - сказал он.

ВТБ, по словам Пьянова, рассчитывает на "дополнительные основания", которые простимулируют держателей поучаствовать в планируемой "рублификации".

"После санкционирования "Московской биржи" и ухода от установки курса ЦБ на основании организованных торгов мы допускаем, что могут быть разные временные эффекты, которые будут мотивировать сегодняшних держателей валютно-номинированных субординированных облигаций переводиться в рубль в силу того, что выплаты по замещенным валютно-номинированным субординированным облигациям в рублях производятся по курсу ЦБ", - сказал Пьянов. "Мы считаем, что это совмещение интересов и наших с регуляторной точки зрения, и некоторых клиентов", - добавил он.

ВТБ в начале июня завершил замещение бессрочных субординированных евробондов. Банк разместил локальные облигации на $1,68 млрд, заместив почти 75% выпуска, первоначальный объем которого составлял $2,25 млрд. Оплатить облигации при размещении можно было как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. ВТБ ранее неоднократно отмечал, что хотел бы "рублифицировать" этот выпуск ЗО.

В июне Пьянов говорил "Интерфаксу", что ВТБ готов предложить держателям обмен на отвязанный от доллара рублевый выпуск, "пусть и с повышенной ставкой".