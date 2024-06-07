Путин заявил, что новой мобилизации не планируется

По его словам, ежедневно в военкоматы приходит по тысяче добровольцев

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что не планируется проводить новую мобилизацию, такой необходимости нет.

"У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем", - сказал он.

При этом он отметил, что, если Россия хочет максимально быстро достичь целей специальной военной операции, то нынешнего контингента недостаточно, но Россия придерживается тактики выдавливания противника в Донбассе.

"Если мы хотим сделать это максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики - мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал Путин.

"В этом смысле, - подчеркнул глава государства, - у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем".

"В прошлом году без всякой мобилизации добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с вооружёнными силами. Их было свыше 300 тысяч человек", - заявил президент.

По его данным, с начала 2024 года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. "Каждый день у нас где-то тысяча с лишним (человек - ИФ) приходит в военкоматы добровольно", - сказал он.

Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года. К концу октября того же года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены. 1 ноября 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что частичная мобилизация завершена и что отдельного указа о ее завершении, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, не требуется. Указ о завершении мобилизации так и не был подписан.

4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. В декабре 2022 года он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.