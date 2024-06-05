Путин заявил, что украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек в месяц

Это санитарные и безвозвратные потери

Владимир Путин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По подсчетам РФ, в месяц украинская армия в зоне специальной военной операции теряет примерно 50 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

По его словам, соотношение невозвратных потерь РФ и Украины - примерно один к пяти.

"Если вас только это интересует, я могу сказать, что об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они конечно в разы просто меньше, чем с украинской стороны", - заявил Путин.

Российский лидер также заявил, что, по данным РФ, Украина в месяц мобилизует порядка 30 тысяч человек, в последние два месяца по 50-52 тысячи человек.

"По 30 тысяч, ну, в прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч, по нашим данным, они набрали. Но это не решает проблему. Знаете, почему? Потому что вся эта мобилизация только закрывает потери. Она вся идёт на восполнение потерь", - сообщил президент.