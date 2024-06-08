"Автозавод СПб" вложит 4,5 млрд руб. в модернизацию и выпуск новых моделей Xcite

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию производственного комплекса в Петербурге и развитие модельного ряда автомобильного бренда Xcite, сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор предприятия Иван Миронов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта на ПМЭФ-2024.

В рамках соглашения в ближайшие три года на предприятии будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Как сообщалось, активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, чье предприятие работало с 2009 года по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила сборку.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, старт продаж которых начался в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.