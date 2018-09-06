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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Путин посетит маневры "Восток-2018" после Восточного экономического форума

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ посетит один из этапов стратегических учений "Восток-2018", сообщили в четверг "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"По его (Пескова - ИФ) словам, военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - говорится в публикации.

В этот раз в маневрах Вооруженных сил РФ принимают участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Как пояснил "Известиям" Дмитрий Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин примет участие в работе Восточно-экономического форума 11-13 сентября.

Ушаков также сообщил, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся во Владивостоке 11 сентября.

Отвечая на вопрос, планируется ли посещение Путиным вместе с Си Цзиньпином военных учений "Восток-2018", Ушаков сказал: "В эти дни - нет, это уже отдельная тема".

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активная фаза учений "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

По словам Шойгу, к маневрам привлекается около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.

"В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек", - сказал Шойгу.

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Теги: Восточный экономический форум, Восток-2018, ВЭФ

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