Специальный помощник премьер-министра Японии: мы бы хотели ускорить прогресс в отношениях с Россией

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Специальный помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава рассказал в интервью дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой специально для "Ъ" о том, какого прогресса удалось достигнуть в деле заключения мирного договора с Россией и реализации плана сотрудничества из 8 пунктов, как японская сторона готовится Восточному экономическому форуму во Владивостоке, а также о японо-российских планах по развитию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.

- Господин Хасэгава, как вы оцениваете ход реализации предложенного премьер-министром Японии плана сотрудничества с Россией из 8 пунктов, в каких сферах удалось наиболее продвинуться вперед?

- Если говорить о тех областях, в которых в последнее время наблюдается наиболее существенный прогресс, то можно назвать четыре сферы. Первая из них – медицина. В текущем году авторитетная японская компания - Такэда Фармасьютикал планирует начать производство на территории России препарата для лечения множественной миеломы. Компания уже приняла решение об осуществлении множественных инвестиций. Это первый случай, когда иностранная компания будет производить в России лекарство именно от орфанного заболевания. Насколько я слышал, состояние больных при этом заболевании очень тяжелое. Поэтому то лекарство, которое будет производить компания "Такэда" вводится через рот, что позволит пациентам не испытывать боль. Кроме того, ведется сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, а также совместно с российскими партнерами согласовывается вопрос о практическом применении препарата для лечения туберкулеза, который называется "Деламанид". Я считаю, что в области медицины необходимо уделять внимание профилактике заболеваний. Поэтому принято решение о создании в Хабаровске японского центра профилактической медицины и диагностики. В ближайшее время этот проект получит развитие. Для России сотрудничество в области медицины очень важно.

Вторая область сотрудничества между Россией и Японией, где наблюдается наибольший прогресс - это сфера городской среды. В частности, в декабре прошлого года японская проектная компания передала разработанный план развития города Владивосток. В настоящее время японская сторона разрабатывает детальную программу развития этого города в различных областях - транспорт, туризм, жилье, утилизация отходов. Еще одна японская компания занимается производством и реализацией деревянных домов для населения России во Владивостоке, Воронеже и Казани. Особенностью этих домов являются очень хорошие тепло-изоляционные качества. Молодые супружеские пары в России уже покупают такие японские дома.

Еще одно важное и развивающееся направление сотрудничества между Японией и Россией – это утилизация отходов. Во Владивостоке запущен проект по переработке бумажных подгузников медицинского назначения для их преобразования в топливные гранулы, а в Якутске развивается сотрудничество по экологически-чистому уничтожению отходов: там установлена японская бездымная мусоросжигательная печь. В мае на Дальнем Востоке начал работать сервис для высокоскоростной связи для школ с использованием японских спутников. С августа этого года начата перевозка почтовых отправлений по Транссибирской магистрали из Японии в 13 стран Европы. Если перевозить эти грузы по морю, то потребуется в два раза больше времени, но тарифы при этом одинаковые, что по морю, что по железной дороге. В области почтовых услуг японская сторона оказывает содействие российской стороне в масштабах всей России, в частности, Япония содействует модернизации почтовых отделений в Москве.

Что касается третьей области сотрудничества, а именно Дальнего Востока, то здесь я хотел бы отметить проект поставки погрузочно-разгрузочного оборудования для отгрузки угля в порту Восточный. Японская сторона хотела бы увеличить число проектов для того, чтобы реализовать большой потенциал, имеющийся у Дальневосточного региона. Ранее японская сторона направила представителей аграрной отрасли в командировку на Дальний Восток, в дальнейшем у нас имеются планы направить в командировку на Дальний Восток представителей рыболовецкой отрасли.

Четвертая сфера, где удалось достигнуть прогресса в рамках реализации плана из восьми пунктов – это межрегиональный обмен. Обмены между Японией и дальневосточными регионами России уже достаточно интенсивны. Японская сторона прилагает все больше усилий для того, чтобы активизировать обмен Японии с западными регионами России. Например, в июне этого года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов посетил префектуру Тотиги, которая находится приблизительно в 100 км от Токио и встретился с губернатором этой префектуры господином Томикадзу Фукудой. Господин Фукуда планирует посетить в октябре Калужскую область. Глава Татарстана Рустам Минниханов планирует в октябре этого года посетить префектуру Исикава. Также обмены развиваются между Ульяновской областью и префектурой Фукуока. Делегация из Санкт-Петербурга недавно, в августе текущего года, посетила Хоккайдо. Японская сторона хотела бы еще больше углубить обмены со всей Россией. Благодаря тому, что в России в этот раз проводился Чемпионат мира по футболу, большое число граждан Японии почувствовали близость к России.

В целом, хотел бы отметить, что все сферы сотрудничества с Россией в рамках плана из восьми пунктов развиваются, но в настоящее время наиболее явный прогресс заметен в четырех, озвученных мной областях.

- С учетом того прогресса в реализации плана из восьми пунктов, о котором вы рассказали, насколько успешно, на ваш взгляд, идет обсуждение вопроса заключения мирного договора, какого прогресса удалось достигнуть на этом треке?

- Япония и Россия являются соседними странами, но в течение долгого времени между нами нет мирного договора, что является крайне ненормальной ситуацией. Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в конце 2016 года он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказали свою искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора. Президент России на совместной пресс-конференции в ходе своего визита в Японию также заявил, что самое важное – это заключение мирного договора, что нельзя этот вопрос оставлять "на потом".

Лидеры наших стран и после этого визита ведут постоянный диалог по проблеме мирного договора на основе доверительных отношений. Премьер министр Японии Синдзо Абэ планирует, если позволят обстоятельства, посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года, планирует также встретиться там с президентом России Владимиром Путиным. Думаю, что подробный разговор по теме мирного договора состоится в ходе этой встречи на высшем уровне. С точки зрения заключения мирного договора важно, чтобы диалог происходил не только на уровне лидеров наших двух стран, но важно, чтобы народы наши двух стран осознали важность японо-российских отношений. Именно с этой целью Япония предложила план сотрудничества из 8-ми пунктов, потому что мы стремимся к тому, чтобы народы наших стран ощутили те положительные качества, которые приносит сотрудничество. В дальнейшем нам бы хотелось продвигать наше сотрудничество с Россией, чтобы россияне ощутили на себе его результаты. В том случае, если и россияне и японские граждане осознают важность сотрудничества между нашими странами, думаю, это станет основой для дальнейшего продвижения лидеров наших государств к решению данного вопроса. Благодаря усилиям премьер-министра Синдзо Абэ уже наблюдается прогресс в отношениях между нашими странами, мы бы хотели в дальнейшем ускорить его.

- Сохраняется ли в Токио нацеленность заключить мирный договор при нынешнем поколении политиков?

- Нацеленность на заключение мирного договора у нас сохраняется и наш премьер-министр Синдзо Абэ очень хотел бы, чтобы этот вопрос был разрешен при нынешнем поколении. В настоящее время ситуация по этому вопросу ненормальная, поскольку на протяжении уже более 70 лет после войны между нашими странами нет мирного договора. С.Абэ считает очень важной личной задачей заключить мирный договор с Россией. Кроме того, японская либерально-демократическая партия, которая имеет большинство мест в парламенте и поддерживает премьер-министра С.Абэ также хочет, чтобы мирный договор был заключен. Я думаю, что не только те люди, которые поддерживают правящую партию, но и те, кто поддерживает оппозиционную партию, все хотят, чтобы после заключения мирного договора отношения между Японией и Россией вышли на новый уровень и развивались.

- Вы являетесь главой японской бизнес-миссии, которая регулярно инспектирует Южные Курильские острова, когда состоится следующий визит на эти территории, какая будет программа? Увязывают ли Токио достижение договоренностей по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах с перспективой заключения мирного договора с Россией?

- К нашему большому сожалению та бизнес-миссия, которую планировалось провести начиная с 16 августа, не состоялась из-за плохой погоды. 30 августа в Москве были проведены консультации между заместителями министра иностранных дел наши стран (с российской стороны – Игорь Моргулов, с японской – Такэо Мори) , на которых я также присутствовал. Японская и российская стороны обсудили новые сроки проведения этой бизнес–миссии, и в дальнейшем согласование будет вестись с учетом этих итогов. Я передал пожелания японской стороны о том, что нам бы хотелось провести миссию как можно скорее, в частности, нам бы хотелось, чтобы было найдено время для осуществления визита на острова этой осенью. Что касается содержания бизнес-миссии, то, как известно, между лидерами наших стран достигнута договоренность о скорейшей реализации проектов в пяти областях (проект по совместному разведению и выращиванию морепродуктов; проект по выращиванию тепличных овощей; разработка туров, учитывающих особенности островов; внедрение ветроэнергетики; меры по сжатию объема мусора - ИФ). Японская сторона хотела бы провести консультации с соответствующими представителями российской стороны по этим пяти направлениям, включив в состав своей делегации соответствующих представителей японских компаний. Мы предполагаем, что будет проведены консультации по следующим вопросам: какова цель деятельности бизнесменов, каким образом будут распределяться функции и каким образом будет возникать прибыль. Эту работу мы хотели бы вести на основе устремленного в будущее подхода Японии и России, который подразумевает совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе. Мы считаем, что если бизнесмены наших стран получат прибыль от деятельности на островах и ощутят реальный результат, то это приведет к заключению мирного договора между Японией и Россией.

- Когда, по вашим оценкам, может стартовать первый проект в рамках этой совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах?

- Япония со своей стороны хотела бы, чтобы реализация проектов совместной хозяйственной деятельности началась в ранний срок. Но я думаю, что потребуется еще некоторое время для того, чтобы были согласованы рамки передвижения людей для визитов на острова, а также для заключения конкретных договоров между японскими и российскими компаниями. В настоящее время я не могу сказать точную дату, когда стартует первый проект. Но я надеюсь, что в этом направлении будет достигнут значительный прогресс благодаря тому, что в ходе предстоящей бизнес-миссии на четыре острова, которую мы надеемся провести осенью, бизнесмены Японии и России смогут пообщаться между собой.

- 11-13 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, достижения каких договоренностей между Японией и Россией стоит ожидать в рамках этого мероприятия, в каких сферах могут быть подписаны документы по итогам встречи двух лидеров во Владивостоке? Стоит ли ожидать "прорыва" в отношениях после этой встречи?

- Сейчас ведется согласование различных итоговых документов, которые планируется подписать между соответствующими ведомствами и частными компаниями Японии и России в связи с визитом премьер-министра Абэ во Владивосток. Я хотел бы отметить, что эти документы были проработаны за последние три месяца - с момента последнего визита премьер-министра Японии в Россию в мае текущего года. Также хочу отметить, что в Восточном экономическом форуме планируют принять участие большое число бизнесменов из Японии. Что касается вопроса присутствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ на форуме, то дело в том, что в настоящее время в Японии проводятся выборы лидера либерально-демократической партии страны, действующим лидером которой является премьер-министр. Он также принимает участие в этих выборах, однако, поскольку для С.Абэ Восточный экономический форум является важным событием, он готов взять паузу в своей предвыборной гонке и посетить это мероприятие. Японское правительство в настоящее время предает большое значение воплощению в жизнь проектов между Японией и Россией, в отношении которых были ранее подписаны какие-либо документы. Именно с такой просьбой в настоящее время японское правительство обращается к японскому бизнесу.