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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Глава ФНС предложил не обязывать самозанятых платить взносы в ПФР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ставка налога для самозанятых будет включать в себя взнос на обязательное медицинское страхование, взносы в Пенсионный фонд предлагается не делать для этих налогоплательщиков обязательными, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Восточном экономическом форуме.

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"ФНС выступает за низкую ставку - ниже, чем режим УСН 6% (упрощенная система налогообложения - прим. ИФ). Мы считаем, что достаточная ставка - 4%, в которую будут включены взносы в систему медицинского страхования, не пенсионного страхования. Возможно не требовать с самозанятых автоматического внесения взносов в Пенсионный фонд. Это его выплата. Если он хочет социальную пенсию на 5 лет позже, то он может не платить", - сказал он.

Мишустин также отметил, что предлагается под самозанятыми понимать тех, кто "создает продукт или услугу самостоятельно, не использует посредников и имеет оборот примерно сегодня мы говорим о 2,4 млн рублей в год, то есть о 200 тысячах рублей в месяц". "Вот примерное определение самозанятых, оно пока не закреплено в законодательстве. В этом случае возможность регистрироваться и получить такой режим будет предоставлена всем", - сказал глава ФНС.

В начале августа Минтруд предложил вывести из-под действия норм Трудового кодекса РФ деятельностть самозанятых и регулировать работу нянь, репетиторов и сиделок с помощью отдельного закона.

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Теги: ФНС, Михаил Мишустин, ВЭФ, ПФР

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