В Подмосковье в 2019 году начнется пилотный проект по взиманию налога с самозанятых

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пилотный проект по взиманию налога с самозанятых граждан начнут реализовывать в Московской области в 2019 году. Об этом сообщил зампред регионального правительства Денис Буцаев.

"Понятие "самозанятых" законодательно будет введено в апреле 2019 года (...). В паспорте нового национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрена реализация пилотного проекта для самозанятых граждан в четырех субъектах РФ, в том числе и в Московской области, в 2019 году", - приводят слова Буцаева в сообщении на официальном портале правительства региона.

Зампред добавил, что в рамках проекта будут опробованы несколько элементов налогового режима: передача информации о продажах в налоговые органы, в том числе с использованием мобильного приложения, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплата единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования с зачислением в местные бюджеты.

Реализация пилотного проекта запланирована с середины 2019 года по 2020 год. В случае успешных результатов тестирования с 2020 года власти начнут вводить налог для самозанятых по всей России.