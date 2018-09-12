НОВАТЭК и Росатомфлот подписали соглашение о намерениях совместно развивать флот ледоколов на СПГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и "Росатомфлот" в среду утром подписали соглашение о намерениях совместно развивать флот ледоколов на СПГ, сообщил в ходе Восточного экономического форума коммерческий директор "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев.

Он напомнил, что в начале реализации проекта "Ямал СПГ" партнёры рассчитывали 5 месяцев в году поставлять газ на восток по Северному морскому пути и 7 месяцев на запад. Однако сейчас в компании понимают, что благодаря эффективному управлению и ледовому менеджменту окно поставок на восток может быть увеличено.