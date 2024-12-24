В Анкаре сообщили о возвращении в Сирию из Турции 25 тысяч беженцев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - После перехода власти в Дамаске от Башара Асада к сирийской вооруженной оппозиции свыше 25 тысяч сирийских беженцев возвратились из Турции в Сирию, заявил глава турецкого МВД Али Ерликая. Его цитируют западные СМИ.

"За последние 15 дней число людей, вернувшихся в Сирию, превысило 25 тысяч", - сказал он.

По его словам, в турецких дипмиссиях в Дамаске и других городах Сирии будут открыты департаменты департамент по миграции, они будут содействовать дальнейшему возвращению беженцев на родину.

После начала конфликта в Сирии в 2011 году границу Турции пересекли миллионы сирийцев, и в данный момент на турецкой территории находятся примерно 3 млн беженцев.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

14 декабря турецкое посольство после многолетнего перерыва - с 2012 года - возобновило работу в Сирии.