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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Грузии утвердил пакет поправок к "Кодекс об административных правонарушениях".

Теперь участникам митингов, собраний и демонстраций запрещено появляться в масках, а также использовать пиротехнику. Также запрещается использовать лазеры или любые другие средства с резким свечением, которое может помешать работе сотрудников правоохранительных органов.

Депутаты также законодательно ввели крупные штрафы за незаконное перекрытие улиц шествиями и транспортными средствами. Крупными штрафами будут наказываться лица, наносящие рисунки и надписи на фасадах зданий.

Комментируя журналистам принятые изменения, замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что они крайне необходимы.

"На акциях протеста с 28 ноября получили повреждения выстрелами пиротехникой неустановленными пока лицами в масках более 150 полицейских", - сказал он.

Протесты в Тбилиси

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Грузия Александр Дарахвелидзе МВД
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