Поиск

Глава МИД Иордании в ходе визита в Дамаск заявил о поддержке Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Иордани Айман Сафади в понедельник во время визита в Дамаск заявил о поддержке процесса восстановления Сирии и выразил надежду на политические преобразования в стране, сообщает телеканал LBCI.

Иорданский МИД в свою очередь обнародовал фотографии со встречи Сафади с главой новой сирийской администрации и лидером движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани).

"Мы согласились поддерживать народ Сирии в восстановлении их государства", - приводит LBCI слова Сафади.

По словам министра, другие арабские страны тоже поддерживают Сирию и рассчитывают, что "внешнего вмешательства не будет". Он выразил надежду на сирийское правительство, которое будет представлять все группы населения, и на новую конституцию страны.

Темами переговоров Сафади в Дамаске стали торговля, безопасность, контроль над границами, электроснабжение, а также проблема сирийских беженцев в Иордании.

LBCI напоминает, что после начала конфликта в Сирии в 2011 году в Иорданию, по данным властей королевства, бежали 1,3 млн беженцев. В ООН в свой черед зарегистрировали 680 тыс. беженцев в Иордании. Однако в минувший четверг в иорданском МВД сообщали, что в Сирию начали возвращаться сирийцы - пока более 7 тыс. человек

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Дамаск Иордания Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

В СВР заявили, что Санду обещала "отыграться на Приднестровье" на фоне газового вопроса

В СВР заявили, что Санду обещала "отыграться на Приднестровье" на фоне газового вопроса

ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатов на выборах президента страны

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Brent подорожала до $73,27 за баррель

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 декабря

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

Десять человек пострадали в массовой аварии на юге Москвы

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });