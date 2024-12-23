Глава МИД Иордании в ходе визита в Дамаск заявил о поддержке Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Иордани Айман Сафади в понедельник во время визита в Дамаск заявил о поддержке процесса восстановления Сирии и выразил надежду на политические преобразования в стране, сообщает телеканал LBCI.

Иорданский МИД в свою очередь обнародовал фотографии со встречи Сафади с главой новой сирийской администрации и лидером движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани).

"Мы согласились поддерживать народ Сирии в восстановлении их государства", - приводит LBCI слова Сафади.

По словам министра, другие арабские страны тоже поддерживают Сирию и рассчитывают, что "внешнего вмешательства не будет". Он выразил надежду на сирийское правительство, которое будет представлять все группы населения, и на новую конституцию страны.

Темами переговоров Сафади в Дамаске стали торговля, безопасность, контроль над границами, электроснабжение, а также проблема сирийских беженцев в Иордании.

LBCI напоминает, что после начала конфликта в Сирии в 2011 году в Иорданию, по данным властей королевства, бежали 1,3 млн беженцев. В ООН в свой черед зарегистрировали 680 тыс. беженцев в Иордании. Однако в минувший четверг в иорданском МВД сообщали, что в Сирию начали возвращаться сирийцы - пока более 7 тыс. человек

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.