Израиль продолжит удары по "Хезболле" и после конца наземной операции в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит ударов по движению "Хезболла" даже после завершения наземных действий в Ливане.

"Галант сказал, что Израиль продолжит систематически атаковать все подразделения террористической организации, даже когда завершится наземная операция, пока жители северного Израиля не вернутся домой, а силы "Хезболлы" не отойдут из южного Ливана", - информирует The Times of Israel.

Также Галант заявил о необходимости заменить движение ХАМАС в секторе Газа другими "региональными и местными объединениями" для управления анклавом.

Кроме того, министр заявил, что США должны поддержать Израиль после планируемой им акции в отношении Ирана.

"Совместная позиция США с Израилем после нашей атаки на Иран усилит сдерживание в регионе и ослабит ось зла", - цитирует The Times of Israel Галанта.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что на основании данных разведки во вторник нанесли удары по нескольким складам вооружения "Хезболлы" в Дахии - южном пригороде Бейрута. Военные отметили, что пытались минимизировать риски для мирных жителей, заранее обнародовали предупреждения о готовящихся ударах.

Кроме того, ЦАХАЛ продолжала действовать на юге Ливане. Военные заявили, что ликвидировали десятки вражеских бойцов при ударах с воздуха и земли, обнаружили несколько пунктов управления и складов оружия "Хезболлы", проходы в подземные туннели.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.